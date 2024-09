Girona gegen Barcelona – ab 16.15 Uhr LIVE

Hansi Flick ist nach dem perfekten Saisonstart mit dem FC Barcelona zum Trainer des Monats August in der spanischen Profiliga gewählt worden. Der Deutsche hatte mit seinem neuen Klub die bisherigen vier Spiele in Valencia (2:1), gegen Bilbao (2:1), bei Rayo Vallecano (2:1) und gegen Valladolid (7:0) gewonnen. Als einziges Team mit zwölf Punkten führt Barcelona die Tabelle vor Titelverteidiger Real Madrid (8) an.