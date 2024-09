Wählen will geübt sein: Probewahl für Jugendliche

„Unsere Demokratie lebt von der Mitwirkung möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger an Beteiligungsprozessen. Um Personen aller Generationen über den Ablauf des Wählens aufzuklären und damit eine mögliche Hemmschwelle zu nehmen, wird eine Probewahlkabine vor dem offiziellen Wahltag am Sonntag, 29. September 2024, eine Woche lang im InfoEck der Generationen in Innsbruck aufgestellt“, so Generationenlandesrätin Astrid Mair (ÖVP).