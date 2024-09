Sorgen vor Davis-Cup-Duell: Unwetter als Faktor

„Ich bin am Dienstagnachmittag angekommen, habe nicht so viel Zeit gehabt, mich an die Verhältnisse zu gewöhnen. Gestern haben wir bei super Bedingungen trainieren können, heute nur in der Halle, aber ich bin bereit für die morgige Partie“, sagte die Nummer 170 der Welt. Das auch aufgrund des Erfolgserlebnisses auf französischem Boden. „Es ist immer ein schönes Gefühl, in einem Finale zu stehen. Ich bin guter Dinge, im Team herrscht eine gute Chemie. Ich bin zuversichtlich, dass wir einen guten Davis Cup spielen werden.“