Stau und Schnee strapazieren Nerven der Autofahrer

An Winterreifen haben Mitte September wohl die wenigsten Verkehrsteilnehmer gedacht – zwischen Zederhaus und Flachau sorgte starker Schneefall am Donnerstagnachmittag deshalb für umso gefährlichere Verkehrsbedingungen. Eine Warnung vor akuter Schleudergefahr wurde für die A10 in diesem Abschnitt von der ASFINAG herausgegeben.