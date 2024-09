Neues Rezept für Pensionsreform

Daher: Keinerlei Reformen, und es darf daher nicht verwundern, wenn das Pensionssystem in Österreich teurer kommt als in anderen Staaten. Im Klartext: Die öffentlichen Ausgaben für Pensionen in Österreich sind die vierthöchsten in der OECD und liegen deutlich über dem EU-Schnitt. Auf Dauer wird das zum Problem.