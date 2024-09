„Emily in Paris“ entzweit Pariser Bevölkerung

Dass auch in Paris nicht alle ein Interesse an Scharen an Urlaubern haben, die innerstädtische Wohnungspreise in die Höhe treiben und Gehsteige verstopfen, dürfte klar sein. Und alle, die auch nur ein paar Folgen von „Emily in Paris“ geschaut haben, können erahnen, dass Reisende aus den USA mit ihrer Art, die sich ja doch sehr vom französischen Savoir Vivre unterscheidet, vielleicht nicht jeder und jedem die liebsten Gäste sind.