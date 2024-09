„Gezielter“ Angriff auf Schule: 6 UNO-Helfer tot

„Was in Gaza passiert, ist völlig inakzeptabel“, erklärte UNO-Generalsekretär António Guterres am Mittwochabend im Onlinedienst X. UNRWA erklärte, noch nie seien bei einem einzelnen Angriff so viele Beschäftigte des Hilfswerks getötet worden. „Diese Schule wurde seit Kriegsbeginn fünfmal getroffen“, erklärte UNRWA auf X. „Sie ist das Zuhause von rund 12.000 Vertriebenen, hauptsächlich Frauen und Kinder.“