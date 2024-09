Ganzes Land zittert jetzt vor neuer Horrorflut!

Regen, Regen und teils auch wieder Schnee – die Prognosen für die nächsten Tage lassen die Alarmglocken bei Meteorologen und Einsatzkräften schrillen. Während vielerorts noch abgewartet, gehofft und gebetet wird, schüttelt Experte Christian Csekits von Geosphere Austria bereits den Kopf: „Die Kaltfront aus dem Norden und vom Mittelmeer her wird uns leider länger beschäftigen. Zwar muss man die Prognosen immer mit Vorsicht genießen, aber wir gehen davon aus, dass bis einschließlich Montag vielerorts Niederschläge bis zu 400 Liter am Quadratmeter niedergehen werden. Das kann sich in weiterer Folge auch zu einem hundertjährigen Hochwasser auswachsen.“