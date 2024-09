Dieser ÖFB-Start weckt keine guten Erinnerungen

Wie bei Koller und Foda

Ein Blick zurück in die jüngere Vergangenheit zeigt, dass der jetzige Fehlstart alles andere als ein Novum darstellt. Siehe 2016: Nach einer souverän geschafften EM-Qualifikation waren trotz einer enttäuschend verlaufenen EURO die Hoffnungen in Marcel Koller weiterhin groß – der Schweizer Teamchef sollte Aleksandar Dragovic und Co. auch den Weg zur WM 2018 in Russland weisen. Die (machbare) Gruppe mit Serbien, Irland, Wales, Georgien und Moldau gab allen Anlass zur Hoffnung.Drei Spiele, nur ein PunktBloß daraus wurde nichts: Nach dem Stolperstart mit dem 2:1 in Georgien kam das ÖFB-Team noch 2016 vom Kurs ab, holte aus den folgenden drei WM-Quali-Matches (siehe Kasten) nur einen Punkt und den Rückstand nicht mehr auf. „Es sind Kleinigkeiten, die nicht passen. Wir machen vorne nicht die Tore, hinten wird jeder Fehler bestraft“, haderte der damalige Teamchef Marcel Koller.