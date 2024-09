Illegale Transporte: Schlepper testen neue Routen

Drei Flüchtlinge, die sich zeitig in der Früh in einem Wartehäuschen untergestellt haben und von alarmierten Polizisten befragt werden abseits der Haltestelle acht Mädchen und Buben, die mit dem Bus in die Schule fahren wollen – eine Szene im 650-Einwohner-Ort Deutsch Jahrndorf im Neusiedl am See, die an Zeiten erinnert, als rund um die Uhr gruppenweise Migranten in den Grenzgemeinden im Burgenland aufgetaucht sind.