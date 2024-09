1.500 Kinder zittern um ihre sportliche Heimat

Die „Krone“ begab sich mit Obmann Felix Weigel und Geschäftsführer Clemens Rarrel bei einem Spaziergang über das Areal auf die Suche nach Lösungsmöglichkeiten. Der erste und wichtigste Schritt scheint wahrlich möglich. „Post AG, Stadt Wien und der Post SV müssten sich zusammen an einen Tisch setzen“, wünscht sich Rarrel einen Austausch am runden Tisch. Doch bisher gab’s von der Post AG über MA51 (Sportamt) bis hin zu Sportminister Werner Kogler entweder keine Antworten oder leere Versprechen. Obmann Weigel: „Wir wissen nicht, wie es weiter geht. Das ist die größte Herausforderung.“ Dabei könnte man sich gerade in Zeiten wie diesen, wo fehlende Sportstätten in Österreich ein Dauerthema sind, mit einem klaren Bekenntnis und einem Sport-Schmuckkästchen ein Denkmal setzen.