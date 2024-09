Vom Märchen, dass der Partner „eh“ alles erbt

Welche Vertrauensperson, welche Entscheidungen?

Gemeint sind damit nicht nur medizinische Verfügungen, sondern auch Regelungen, welche Vertrauensperson bei Bedarf Entscheidungen treffen darf, um einen gerichtlich bestellten Erwachsenenvertreter zu vermeiden. Auch darüber gibt’s Infos – bis 9. Oktober in allen 40 Notariaten sowie am 28. September in Klagenfurt und am 5. Oktober in Villach.