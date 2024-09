Einer der EM-Helden war schon im Alcatraz-Häfn

Im gleißenden Scheinwerferlicht waren damals Muskelberge, Tätowierungen, Diamant-Ohrringe, bis tief in die Stirn gezogene Hauben und aufblitzende Zahnlücken zu erkennen. Viele Spieler des „Red Bull King of the Rock“, dem größten Streetball-Turniers der Welt, sahen so aus, wie man sich klischeehaft Gangster vorstellt.