Bald Start für 74.400 Schüler in Salzburg

Regionale Verteilung der Schüler

Bis auf die Landeshauptstadt (Rückgang von 0,2 Prozent) gibt es in allen Regionen ein leichtes Plus bei den Schülerzahlen. Im Lungau sind es sogar um 2,9 Prozent mehr Wissbegierige in den Klassenzimmern. Ein Plus von 1,1 Prozent verzeichnet der Tennengau, je 0,5 Prozent sind es im Pongau und Flachgau und 0,4 Prozent im Pinzgau.