Zum 40er klingelt bei Prinz Harry die Kassa

Queen Mum richtete Treuhandfonds ein

Demnach soll Harrys und Williams Uroma, Queen Elizabeth, besser bekannt als Queen Mum, vor 30 Jahren einen Treuhandfonds gegründet haben, in den sie damals 19 Millionen Pfund eingezahlt habe. Der Ertrag sollte, so der Wille von Queen Elizabeths Mutter, an alle ihre Urenkelkinder an deren 21. und an 40. Geburtstag ausbezahlt werden.