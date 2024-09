Wo Familien kranker Kinder zusammen heilen können

Nach Diagnose brach für Familie Welt zusammen

Eltern und Kinder treffen sich in der behandlungsfreien Zeit im gemeinsamen Aufenthaltsraum, schließen Freundschaften, kochen zusammen und tauschen Erfahrungen aus. Bereits am Ende seines dreiwöchigen Aufenthaltes steht der erst fünfjährige Matthias aus Oberösterreich. Bei ihm wurde im Dezember 2023 ein Neuroblastom – ein Tumor an der Nebenniere – diagnostiziert. „Uns ist aufgefallen, dass sein Bauch immer größer wurde“, erzählt Vater Wolfgang Gierbl. Matthias selbst verspürte keine Schmerzen. „Weihnachten war dann für uns natürlich nicht so prickelnd“, so Mutter Lisa.