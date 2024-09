NÖ-Team Challenge: 100.000 für den Nachwuchs

„Die Team Challenge hat sich mittlerweile zu einem traditionellen und beliebten Event im SPORTLAND Niederösterreich entwickelt. Diese Entwicklung ist vor allem unseren Sponsoren und Partnern zu verdanken, denen der Sportnachwuchs eindeutig genauso am Herzen liegt wie uns. Insgesamt sind 100.000 Euro für den heimischen Sportnachwuchs zusammengekommen, mit denen wir ganz im Sinne unserer NÖ Sportstrategie 2025 weiterhin Sport-Talente effektiv auf ihrem steinigen Weg zum Podium oder vielleicht sogar an die Weltspitze unterstützen werden“, zeigt sich Landesrat Christoph Luisser in Vertretung von Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer von der Nachhaltigkeit des Events begeistert.