Auch Brunner für Abschaffung der Zollfreigrenze

Nach dem deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich auch Österreichs Finanzminister Magnus Brunner in der Diskussion um asiatische Shoppingportale wie Temu und Shein dafür ausgesprochen, die Zollfreigrenze von 150 Euro abzuschaffen. Hintergrund sind die enormen Mengen an Paketen aus China, die in die EU geliefert werden.