Diensthund fand abgängige 84-Jährige in Gebüsch

Sie lag im Gebüsch

Die Diensthundeführerin folgte ihrem Vierbeiner, bis sie schließlich im Lichtkegel ihrer Helmlampe die Abgängige in einem Gebüsch liegend fand. Diese hatte einige Kratzer an den Armen erlitten, war aber ansonsten wohlauf. Sie gab an, in der Dunkelheit die Orientierung verloren zu haben und gestürzt zu sein. Danach habe sie nicht mehr selbstständig aufstehen können. Sie wurde wieder ihren Angehörigen übergeben.