KAC siegt, Salzburg kassiert knappe Niederlage

Powerplay-Doppelschlag

Skellefteå ging im Salzburger Volksgarten vor 2.000 Zuschauern in der achten Minute in Führung. Diese egalisierte Peter Schneider (25.) im Mitteldrittel in Überzahl, ein Powerplay-Doppelschlag der Schweden (27./28.) lenkte das Spiel wieder in die Richtung des Vorjahresfinalisten. Die Salzburger blieben aber dran, und Kapitän Thomas Raffl (32.) gelang ebenfalls in Überzahl das 2:3. Im Schlussabschnitt glich Lucas Thaler (44.) aus. Nachdem Salzburg zwei Überzahlmöglichkeiten nicht genutzt hatte, waren es die Schweden, denen in der 58. Minute der entscheidende Treffer zum 4:3 gelang. Im Vorjahr hatten die Salzburger die Auftaktpartie gegen Skellefteå noch 0:4 verloren.