Wie zwei junge Burschen zu Lebensrettern wurden

Wer schnell hilft, hilft bekanntlich doppelt – und so ist es wohl dem achtjährigen Elias zu verdanken, dass in Wilfersdorf im Bezirk Tulln ein Garagenbrand nicht in einem Inferno endete. „Mama, beim Nachbarn über der Straße riecht es so komisch nach Rauch“, schlug der Volksschüler Alarm. Und seine Mutter reagiert goldrichtig: Sie schenkte dem Sohnemann Gehör, sah nach – und entdeckte, dass in der Garage auf der anderen Straßenseite ein Auto in Flammen stand.