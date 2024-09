WSG Tirol engagiert einen „spannenden Spieler“

Cheftrainer Philipp Semlic ist vom Potential des Burkiners überzeugt: „Mit Jaden Mazou schließt sich ein spannender Spieler unserer WSG an. Im Datenscouting und in dem danach folgenden Videostudium seiner Spiele waren wir von seinem Potential überzeugt. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, ihn langsam an die Gegebenheiten in der österreichischen Bundesliga heranzuführen und erhoffen uns, sein ganzes Potential zu entwickeln.“