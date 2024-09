Sammler aufgepasst: Grazer Flughafen mistet aus

Einmal ein Stück Flughafen für zu Hause bitte! So oder so ähnlich lautet derzeit das Motto am Flughafen Graz. Treibstoff-Zapfsäulen, eine Fluggasttreppe und Gepäckwägen gibt es dort derzeit unter anderem zu ersteigern. Denn wie schon 2022 bietet der Graz-Airport auch in diesem Jahr alte Geräte, Fahrzeuge sowie verschiedene andere Gegenstände zur Auktion an.