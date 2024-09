Biden will Kiew weitere Luftabwehrsysteme liefern

US-Präsident Biden erklärte in einer am Dienstagabend veröffentlichten Mitteilung, er verurteile den „abscheulichen Angriff“ auf Poltawa „auf das Schärfste“. Bei dem am Dienstag erfolgten Angriff auf das zentralukrainische Poltawa waren nach ukrainischen Angaben mindestens 51 Menschen getötet und laut Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj weitere 271 verletzt worden. Russische Raketen hatten ein Ausbildungszentrum des Militärs und ein Krankenhaus getroffen. Man werde Kiew weiterhin militärisch unterstützen, „einschließlich der Bereitstellung der Luftverteidigungssysteme und -fähigkeiten, die das Land zum Schutz seiner Grenzen benötigt“, so Biden.