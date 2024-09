Slowenien statt ÖFB: „Das war absolut richtig“

Für Sandi Lovric hat das Nations-League-Duell am Freitag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Ljubljana zwischen Slowenien und Österreich eine besondere Bedeutung. Der aktuelle slowenische Teamspieler war früher in diversen ÖFB-Nachwuchs-Auswahlen im Einsatz, nun geht es gegen die Auswahl seines Geburtslandes.