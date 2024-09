ÖFB-Gegner: „Schmerz war bei uns noch intensiver“

Mit Slowenien und Österreich treffen am Freitag in der Fußball-Nations-League zwei Teams aufeinander, die bei der jüngsten EM beinahe traumatische Erfahrungen sammeln mussten. Am Achtelfinal-Out gegen die Türkei haben die ÖFB-Akteure noch immer schwer zu kiefeln, die Slowenen hatten Portugal in der Runde der letzten 16 am Rande einer Niederlage. „Ich glaube, dass bei uns der Schmerz noch intensiver war, weil es bis ins Elferschießen gegangen ist“, sagte Jon Gorenc Stankovic.