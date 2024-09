Der Hausherr ließ es ordentlich „poltern“

Unser zweites Spiel der Runde in der neuen Saison führte uns in die Gebietsliga West. Und in Wettmannstätten ging‘s schon vorab „heiß“ her. Die Stimmung kochte am Ende jedenfalls über. Das Endergebnis war eine Titelansage des Heim-Teams gegen Aufstiegsfavorit Eibiswald.