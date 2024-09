Grüne wärmen Idee für Ringstraßenbahn wieder auf

Doch was ist neu an der Idee, die die beiden Landesvorsitzenden Daniel Zadra und Eva Hammerer präsentierten? Auf den ersten Blick nicht viel. Die Argumente für eine Bim ähneln jenen, die Johannes Rauch schon vor 20 Jahren vorgebracht hatte: Eine Straßenbahn bietet mehr Platz für Passagiere als ein Bus. Da eine Bim über eine eigene Trasse verfügt, steht diese nicht im Stau und kommt schneller ans Ziel. Und nicht zuletzt würden Öffi-Nutzer lieber in eine Bahn als in einen Bus einsteigen.