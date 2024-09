An die Ränder | Die Wahl haben

An die Ränder. Deutschland rutscht immer weiter an die Ränder: Die gestrigen Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, zwei der noch immer so genannten „neuen Bundesländer“, also Länder, die einst Teil der DDR waren, haben die von vielen erwarteten, befürchteten Ergebnisse gebracht: Die Wähler im gefühlt oder auch wirklich vernachlässigten Osten flüchteten massenhaft in die Extreme. In Thüringen gewann die rechtsextreme AfD überlegen, die Ex-Kommunistin Sahra Wagenknecht wurde mit ihrer neuen BSW Dritte, während die „Linke“ abstürzte. AfD und Wagenknecht kommen gemeinsam fast auf die Hälfte der Stimmen, in Sachsen ist es nicht viel weniger… „Donnerschlag aus dem Osten“ kommentiert das „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz heute und spitzt es zu: „Man könnte meinen, Putin hat in Deutschland die Wahl gewonnen“. Denn AfD und BSW fordern beide einen Stopp von Waffenhilfe an die Ukraine und sind gegen US-Raketen in Deutschland, die Russland bedrohen könnten. Diese deutschen Donnerschläge – sie sind vier Wochen vor den Nationalratswahlen auch in Österreich deutlich zu hören.