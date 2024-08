Erica Eloff: „Ich halte nichts von Schubladen“

Wie erleben Sie die Möglichkeiten in Linz?

Das Repertoire ist interessant. Momentan fühlt es sich so an, als ob ich in das Spinto-Fach gehen kann. Wenn mir jemand vor drei Jahren gesagt hätte, dass ich Wagner singen werde, hätte ich ihn ausgelacht. Aber nun war ich schon in den „Meistersingern“, in der kommenden Spielzeit singe ich Senta in „Der fliegende Holländer“ und diese Rollen finde ich interessant.