Intel prüft Abspaltung, Verkauf von Firmenteilen

30 Milliarden Euro teures Werk in Deutschland geplant

In Deutschland will Intel indes ein rund 30 Milliarden Euro teures Werk in Magdeburg bauen. Der Konzern wartet früheren Angaben zufolge noch auf Genehmigungen unter anderem für die Milliardensubventionen. Der erste Spatenstich wurde bisher bis Ende des Jahres angepeilt – mit einem Produktionsbeginn ab 2027.