Grazer Häuser machen Gusto auf Bühnenzauber

Der Vorhang öffnet sich, die Lichter gehen an, und der Zauber beginnt seine Wirkung zu entfalten. Die Bühnenmaschinerie in Oper und Schauspielhaus läuft, die Akteure scharren in den Startlöchern und kultivieren ihr Lampenfieber, zuvor allerdings wird gefeiert – gemeinsam mit dem Publikum.