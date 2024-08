Polizei als Zeuge: Kärntner krachte gegen Zaun

Frontal-Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Nur wenige Stunden zuvor, Mittwoch gegen 17.45 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Bursche aus dem Bezirk Klagenfurt-Land auf der Wörthersee-Süduferstraße (L 96) aus Richtung Velden kommend in Richtung Reifnitz. Zeitgleich fuhr allerdings auch eine 31-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land mit ihrem PKW in die entgegengesetzte Richtung. „Auf Höhe der Hausnummer 191 in Maria Wörth kam der Motorradlenker in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn ab, wodurch es zu einer Kollision kam“, schildert die Polizei. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der junge Mann vom Rettungshubschrauber Christophorus 11 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Klagenfurt geflogen. Die PKW-Lenkerin blieb unverletzt. Keiner der beiden hatte Alkohol getrunken.