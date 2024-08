Neuer Verein verärgert: „Sind keine Tierpension!“

„Wollen nach wie vor Anlaufstelle sein“

Hinzu komme der finanzielle Aufwand. Dennoch will man sich des Themas weiter annehmen. „Die Tier-Not ist in Spittal leider sehr groß! Wir wollen nach wie vor eine Anlaufstelle sein, nur müssen wir uns neu orientieren, denn so wie wir aktuell aufgestellt sind, sind wir viel zu klein und überfordert“, so Hinteregger, die sich am 7. September beim Tierschutztag in Klagenfurt Infos einholen will, um dem Problem entgegenwirken zu können.