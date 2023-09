„Brauchen Netzwerk für tierische Notfälle!“

Kärntens Tierheime platzen ohnehin schon aus allen Nähten, Freiwillige können oft keine Tiere in Not mehr aufnehmen, weil auch diese oft keinen Platz mehr haben“, weiß Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger nur zu gut und will aus diesem Grund ein Netzwerk aus Tierfreunden gründen, die bereit sind, im Notfall einzuspringen.