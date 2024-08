Tierschützer kontern Vorwürfen: „Völlig absurd“

Tod von 60 Schweinen: Tierschützer wehren sich

Im Fokus steht der Verein gegen Tierfabriken, der das Videomaterial in der Regel veröffentlicht – und stets betont, dass es ihm nur zugespielt wurde. Obmann Martin Balluch schießt in einer Aussendung scharf zurück, etwa weil der Vorfall mit 60 erstickten Schweinen in Großklein mit Tierschutzaktivisten in Verbindung gebracht wird: „Es ist vollkommen absurd, dieses Verbrechen dem Tierschutz in die Schuhe schieben zu wollen. Niemals würden Tierschützer Schweine absichtlich ersticken. Auch die Exekutive hat nicht im Tierschutzmilieu recherchiert.“