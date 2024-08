Debatte über Fusion: Wird Söchau zu Fürstenfeld?

Was spricht für eine Zusammenlegung, was dagegen? Das sind die Gesprächsthemen am Mittwochabend im Kultursaal. Die Hälfte der Einwohner ist an diesem Tag geladen, die andere am Donnerstag, „weil wir mit sehr großem Andrang rechnen“, sagt Bürgermeister Josef Kapper. Und tatsächlich, der Kultursaal Söchau war am Mittwochabend bis in die letzte Reihe voll.