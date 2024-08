Idee für Ringstraßenbahn im Ländle neu aufgewärmt

„Grünes Luftschloss“

Beim schwarzen Koalitionspartner kommt dieser Vorstoß nicht sonderlich gut an. ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück spricht von einem „grünen Luftschloss“, zumal es keine neue Machbarkeitsstudie inklusive Trassenführung, Entlastungswirkung und Kostenschätzung gäbe. Einen Seitenhieb auf Zadra kann er sich in diesem Zusammenhang nicht verkneifen: „Der Landesrat hätte in den vergangenen Jahren eigentlich Zeit genug gehabt, die im Regierungsprogramm skizzierte Vision in ein konkretes Projekt zu verwandeln. Dies ist offenkundig nicht geschehen, was ich eigentlich sehr bedaure.“