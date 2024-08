2,80 Euro für ein Magnum: Abzocke oder Knüller?

Fast nichts hebt die Laune an heißen Sommertagen so sehr wie ein kaltes Eis. Dabei ist es egal, ob das Gefrorene Milch oder Wasser als Hauptzutat hat. Hierzulande erfreut sich die Marke Eskimo über große Beliebtheit. Diese hatte ihren Ursprung 1927 in Wien, wurde aber später an den mittlerweile britischen Unilever-Konzern mit Sitz in London verkauft. Der Name Eskimo wurde in Österreich aber weiterhin verwendet. Die Produktion hingegen 1998 in der Alpenrepublik eingestellt, seither wird aus Deutschland importiert. Während man beim Lieblingsnachbarn Langnese schleckt, erfreut sich Jung und Alt in Albanien, Tschechien und Italien über ein Algida-Eis, in Spanien über Frigo und in Mexico über Holanda. Das rot-geformte Herz ist aber in allen Logos vorhanden.