Junge Flüchtlinge müssen zum Anti-Gewalt-Training

Klare Erwartungshaltungen

Als besonderes Problemfeld werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) angesehen. Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) will bei dieser Gruppe den Hebel ansetzen und ab Oktober für sie verpflichtende Anti-Gewalttrainings anordnen, die der Verein Neustart durchführt. „Wir haben eine klare Erwartungshaltung an Menschen, die zu uns kommen und Unterstützung in Anspruch nehmen“, sagt er: Deutsch lernen, unsere Regeln, Normen und Werte akzeptieren. „Das müssen wir Asylwerbern, insbesondere jenen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Asylstatus erhalten, so rasch wie möglich beibringen.“