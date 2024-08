US-Open-Out! Auch Grabher tritt die Heimreise an

Die Vorarlbergerin unterlag der Rumänin Elena-Gabriela Ruse mit 2:6 und 4:6. Ofner hatte zuvor gegen Cerundolo wie auch schon im ersten direkten Duell in Miami in diesem Jahr verloren. Aufgrund seiner hartnäckigen Fersenprobleme kam das Aus nicht unerwartet. „Ich habe jetzt im Match die Schmerzen wieder ein bisschen mehr gemerkt, deshalb werde ich in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden, wie es weitergeht“, sagte Ofner. Gemeinsam mit dem Team werde besprochen welche Lösungen es geben könnte, um die Problematik mit der sogenannten „Haglundferse“, wie es medizinisch heißt, in den Griff zu bekommen.