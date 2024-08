Dominic Thiem gegen Ben Shelton ab 18 Uhr LIVE

Ofner: „Es geht mir besser“

Sportlich ruhen die heimischen Hoffnungen beim letzten Major des Jahres auf Sebastian Ofner. Österreichs Nummer eins ist erst zum zweiten Mal bei den US Open dabei, reiste ohne Vorbereitungsturnier auf Hardcourt an – eine Fersenverletzung zwang ihn nach den Olympischen Spielen zur Schonung. „Es ist noch nicht weg, aber es geht mir deutlich besser. Ich bin positiv eingestellt, dass ich das Match durchziehen kann“, sagt der Steirer. Der in Runde eins heute (3. Spiel nach 17 Uhr) auf den Argentinier Francisco Cerundolo trifft, Nummer 29 der Welt. „Eine schwere Auslosung“, so Ofner, der im bisher einzigen Duell heuer in Miami den Kürzeren zog. „Ich weiß, was auf mich zukommt. Wenn ich gut spiele, ist einiges drinnen.“