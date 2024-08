5800 steirische Schüler strebern in den Ferien

Projektorientierter Unterricht in Kleingruppen

Der Clou des Bildungsangebots, das seit 2021 schulrechtlich verankert ist und heuer an 177 Standorten in der Steiermark läuft: Das Strebern erfolgt in Kleingruppen, der Unterricht ist projektorientiert, mit vier Stunden am Tag begrenzt und fokussiert sich auf die Förderung von Deutsch, Mathematik und Sachunterricht in der Volksschule. In höheren Klassen stehen auch Fremdsprachen am Wiederholungsprogramm.