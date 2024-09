Edle Japan-Rinder sind schon echte Steirer

Verwertet wird das Waygu nach dem Nose-To-Tail-Prinzip, also von der Nase bis zum Schwanz. „Weggeworfen wird nichts. Was übrig bleibt, bekommen unsere Hofhunde.“ Die Hausbergers haben einen Kundenstock vom Nachbarn bis zum Politiker und Unternehmer über Österreichs Grenzen hinaus. „Unsere Kunden wissen etwa, dass wir unseren Wagyu-Ochsen erst im Dezember schlachten und warten lieber so lange, als dass sie sich Billigfleisch vom Diskonter holen. Das ist auch unser Zugang: Man muss Respekt vor dem Tier haben, das gestorben ist, um uns zu ernähren. Wir betreiben hier also auch ein Stück weit Bewusstseinserweiterung in Sachen Ernährung“, sagt Stephanie.