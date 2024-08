Bei Ninja-Spektakel geht‘s um 1000 Euro Preisgeld

Hindernisse so schnell wie möglich zu überwinden – so lautet das so einfach klingende, aber knallharte Motto bei der Trendsportart Ninja. Am Sonntag steigt in Groß Enzersdorf (Niederösterreich) der große Ninja Cup. Mit eigenen Klassen für Kinder und Erwachsene. Und es geht um 1000 Euro Preisgeld.