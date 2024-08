McLaren-Pilot Norris: „Das wäre ziemlich dumm“

Schon vor dem größeren Upgrade, das es nach Zandvoort gebracht hatte, hatte das Team in Orange auf einigen Strecken das Tempo vorgegeben – dieses aber nicht in Ergebnisse umgemünzt. Gelingt das am Sonntag beim Klassiker in Monza, würde der Druck auf die Bullen weiter steigen. Mit einer Titelchance will sich Norris nach seinem zweiten GP-Sieg aber noch nicht beschäftigen. „Ich habe das ganze Jahr hart gearbeitet und bin immer noch 70 Punkte hinter Max“, betonte der 24-jährige Engländer. „Es wäre ziemlich dumm, in diesem Moment an irgendetwas zu denken.“