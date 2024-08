Yates gewinnt Hitzeschlacht in der Sierra Nevada

Das besonders harte 178-km-Teilstück mit drei Erstkategorie-Anstiegen und insgesamt 4.500 Höhenmetern entwickelte sich zum erwarteten Ausscheidungsrennen. Gall hielt sich stets in der Nähe von O‘Connor auf. Im letzten Anstieg zum Alto de Hazallanas brach die Gruppe der Favoriten nach einer Attacke von Enric Mas zunächst auseinander, die Asse fanden aber bald wieder zueinander. An vorderster Front arbeitete sich daraufhin Gall bis zum höchsten Punkt für seinen Teamkollegen ab. In der langen Abfahrt bis ins Ziel überstand Mas bei hoher Geschwindigkeit einen Schockmoment in extremis schadlos, der Spanier wurde wenig später aber wieder eingeholt.