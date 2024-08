Wirbel um Sinner-Freispruch: Klartext von Djokovic

Der Serbe Novak Djokovic hat im Doping-Wirbel um Jannik Sinner eine Ungleichbehandlung anderer Tennisprofis angeprangert. „Ich verstehe den Frust der Spieler, weil es einen Mangel an Konsistenz gibt. Wir sehen einen Mangel an standardisierten und klaren Protokollen“, sagte der 37-Jährige kurz vor Beginn der US Open.