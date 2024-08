Babler: „Wir haben zu kämpfen – außen wie innen“

Zuerst der Skandal um den Linzer Ex-Bürgermeister Luger, nun eine scharfe Kritik von Parteigröße Doris Bures am Wahlprogramm: Es sind harte Zeiten für SPÖ-Chef Andreas Babler. Samstagabend musste er in Graz dennoch Wahlkampf machen – und sprach die Turbulenzen auch an.