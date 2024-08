Vorbestrafter nach Gewalttat wieder auf freiem Fuß

Am Freitag gegen 6.45 Uhr betrat ein laut Polizeibericht amtsbekannter und einschlägig vorbestrafter 21-jähriger türkischer Staatsangehöriger ein Mehrparteienhaus in Wörgl und suchte die Kellerräumlichkeiten des Objektes auf. Dort brach er ein Kellerabteil unter Anwendung von Körperkraft auf in der Absicht, Wertgegenstände zu entwenden.